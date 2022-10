VIDEO: La increíble apuesta entre Jake Paul y Anderson Silva antes de su pelea

Después de pelear contra figuras como Nate Robinson, Ben Askren y Tyron Woodley en dos ocasiones, llegó el turno de enfrentarse a Anderson Silva, una de las máximas leyendas del deporte de combate.

A pesar de ser el rival con el que menos ha discutido o ha acalorado las conferencias de prensa previas a la pelea, Paul sigue sin ser el favorito en todos lados menos en su cabeza. Es por lo mismo que se atrevió a proponerle una apuesta atrevida a Silva.

Jake Paul and Anderson Silva agreeing a bet ahead of their fight on Saturday night. If Silva wins, Jake rematches him in kickboxing. If Jake wins, Silva joins him to start an association to help UFC fighters get better pay and healthcare…

