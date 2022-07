VIDEO: El terrible golpe entre jugadores de Los Padres de San Diego en duelo de la MLB

El béisbol de la MLB vivió momentos de mucha preocupación durante el duelo entre Los Padres de San Diego y Los Gigantes de San Francisco este jueves por la noche tras el impactante choque de dos peloteros.

Jurickson Profar y C.J. Abrams, fueron los involucrados en la terrible escena que se dio en la quinta entrada del enfrentamiento y que rápidamente se hizo viral en redes sociales.



Ambos jugadores iban en búsqueda de la bola y sin darse cuenta se impactaron, recibiendo la peor parte el jardinero izquierdo Jurickson Profar, quien golpeó su cabeza contra la rodilla de su compañero.



CJ Abrams and Jurickson Profar have a NASTY collision after CJ made an INCREDIBLE play. Looks like Profar got the worst of it, as he is getting taken out of the game. Brutal collision to the head, as Profar is injured. #Padres pic.twitter.com/QIe0m7rtip

— Borna Nazari (@thehogwatch) July 8, 2022