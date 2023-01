VIDEO: Conor McGregor fue atropellado y casi pierde la vida

Mediante un vídeo en sus redes sociales el peleador Conor McGregor, compartió a sus seguidores que fue embestido por un auto.

Todo ocurrió mientras se encontraba circulando en su bicicleta, un golpe que puso en riesgo su vida, por fortuna únicamente presentó lesiones en algunas articulaciones.



"Recibí un golpe de un auto justo ahora desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me llevó. Gracias Dios, no era mi momento", mencinó.

McGregor, quien agradeció estar vivo, agregó en el video que una de las cosas que le ayudó para seguir con vida fue su conocimiento en artes marciales.

"Gracias también al wrestling y al judo. Tener estos conocimientos mientras aterrizaba me ha salvado la vida”, señaló.