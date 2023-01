En la víspera de año nuevo, Dana White, presidente de la UFC, fue captado devolviéndole una bofetada a su esposa Anne White, en un club nocturno en Cabo San Lucas.

El presidente de UFC pidió perdón por devolverle la cachetada durante una discusión entre ambos, incidente que Dana dice "fue alimentado" por el alcohol.

"Me han escuchado decir durante años: 'Nunca hay una excusa para que un hombre ponga sus manos sobre una mujer' y ahora aquí estoy en TMZ hablando de eso", declaró en entrevista para el medio.

Dana White and his wife got physical with each other on New Year's Eve, stunning onlookers in a crowded Cabo San Lucas nightclub ... an incident Dana says was, regretfully, fueled by booze. https://t.co/S6OpQg9dVY

