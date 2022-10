Ulises Dávila conquistó la Copa de Australia con el Macarthur FC

El delantero mexicano Ulises Dávila tuvo este sábado una destacada actuación en la final de la Copa de Australia, el exjugador de Santos Laguna se coronó como campeón de la competencia.

Dávila, disputó los 90 minutos del encuentro, en el triunfo en tiempo regular de su equipo el Macarthur FC por 2-0 sobre el Sydney United.



La participación del jugador mexicano tuvo su momento de esplendor en el último minuto, en el que con un excelente cobro de tiro penal marcó el resultado definitivo.



Ulises Dávila with the goal to secure the trophy for @mfcbulls #AustraliaCupFinal #MagicOfTheCup #SUDvMAC pic.twitter.com/jMpHmbWnPu

— Australia Cup (@AustraliaCup) October 1, 2022