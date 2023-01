Toluca ve herido a Chivas por la baja de Alexis Vega

Leonardo Fernández reconoció la calidad de Chivas de Guadalajara como rival, pero aseguró que los Diablos Rojos del Toluca tienen los argumentos para pelear el triunfo, y en el partido contra el Rebaño Sagrado saldrán a proponer en busca de sumar tres puntos, que se hacen muy necesarios para ir encaminándose a las metas que se han planteado en la presente campaña.

“Va a ser un partido sumamente difícil. Son equipos grandes entonces ellos salen a buscar el partido casi siempre, pero nosotros también somos un equipo grande de México, tenemos una ideología que es de salir a proponer, a buscar. No nos vamos a quedar esperando a reaccionar de nada, sino que salir a proponer e intentar manejar el partido”, dijo el mediocampista.

Leo reconoció que la baja de Alexis Vega será sensible para el Rebaño, pero los Diablos no se confían y esperan un rival igual de complicado. “Que le falte Vega si pesa, pero creo que tienen jugadores sumamente buenos para afrontar los partidos, puede cambiar como no. Creo que tienen jugadores muy buenos para afrontar este tipo de partidos también”.

Guadalajara no ha recibido anotaciones en los primeros dos encuentros del torneo, lo que confirma el buen trabajo defensivo que ya venían desarrollando desde el torneo pasado. Pero al margen de reconocer la calidad de Chivas en este renglón, Leo Fernández advirtió que los Diablos buscarán batir a la defensa tapatía.

“Vienen trabajando super bien. Son jugadores de equipo grande, por algo están en Chivas y la mayoría está hace mucho tiempo. Nosotros con nuestras armas vamos a tratar de vencer esa defensa tan dura”.

Por otro lado, el uruguayo reconoció que el arranque de torneo, enfrentando a los “grandes” motiva, pero también obliga a sumar de a tres para ir ubicando al equipo en los primeros puestos de la clasificación, como se lo han propuesto. “Está bueno empezar con los equipos más importantes, porque nosotros queremos estar en los primeros lugares, entonces también haciendo las cosas bien desde un principio nos va a tocar estar entre los cuatro primeros, seguro, que es lo que nosotros buscamos como institución. Es algo bueno empezar con todo, todos los rivales son difíciles, pero sí los grandes tienen un plus distinto”.

“Nacho es un técnico que está pensando en ganar todo el tiempo y este es un Club que te exige eso. Entonces desde un principio Nacho nos dijo que, primero, teníamos que intentar estar entre los primeros cuatro lugares sí o sí, y la segunda, es ir paso a paso en la Liga y tratar de salir campeón. Es algo que nosotros buscamos”.