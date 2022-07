Teelo, el luchador que busca recaudar 100 mil pesos para una prótesis y así volver al ring

"Estar vivo es un milagro”, asegura el luchador Teelo, a quien hace poco más de un año la vida le cambió para siempre.

En febrero de 2021, un accidente en motocicleta le provocó fractura expuesta de tibia y peroné, lesión que se agudizó con la entrada de dos bacterias que atacaron el hueso de su pierna. Después de 12 cirugías, la última el 10 de enero, decidió amputarse la pierna.

“El milagro es que estoy vivo”, comparte, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. “De inicio, me costó acercarme a la gente, el miedo a cómo me verían, el dolor de saber que no volvería a hacer mi vida normal, ni volver a luchar”.

La depresión llegó y “estuve cerca de cometer suicidio”.



No quiere una vida convencional, desea seguir luchando: “Quiero volver al cuadrilátero para hacer lo que más amo”.

¿Por qué volver a la lucha libre? “Porque es lo que me apasiona desde niño. Cuando la descubrí, de la mano de mi papá en las arenas, fue algo que me atrapó, y por eso tomé la decisión de intentar regresar al deporte que amo”.

Los médicos le dieron una esperanza, y se aferra. Necesita una prótesis especial para lograrlo, con valor superior a 100 mil pesos.

Y su gran deseo encontró eco en todos los aliados de aventura en la Arena Naucalpan, lugar donde nació su sueño enmascarado.

En ese lugar, el martes 5 de julio, decenas de luchadores y luchadoras ofrecerán su trabajo para apoyar a su colega y reunir dinero.