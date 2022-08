Serie Mundial: México cae ante China Taipéi y se aleja del sueño en Pequeñas Ligas

Una terrible parte alta de la cuarta entrada costó a la novena mexicana la posibilidad de clasificar a la final internacional de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas... Por ahora.

En ese inning, el representativo de la Liga de Matamoros recibió las dos carreras que dieron rumbo al encuentro y México fue superado por China Taipei (5-1).

Pese a que dieron batalla durante todo el encuentro, los jóvenes peloteros tricolores sucumbieron víctimas de sus propios errores.



El más doloroso fue el del catcher Fernando García, quien se equivocó en un tiro que lucía sencillo hacia la tercera base, lo que provocó que los asiáticos marcaran la segunda carrera.

La tercera llegó con un batazo profundo hacia el jardín central en ese mismo episodio.

Pese a que el manager intentó animarlos, los rostros de los adolescentes mexicanos se descompusieron conforme avanzó el duelo, sobre todo porque dejaron escapar muchas opciones para anotar.

En casi todas las entradas lograron embasar a alguien, pero dejaron a siete peloteros en los senderos.



— Little League (@LittleLeague) August 24, 2022