Carlos Salcido terminó convirtiéndose en un referente del futbol mexicano, por su carrera en la Liga MX, en el futbol de Europa y por supuesto en la Selección Mexicana. El exdefensor pasó por algunos clubes, pero su mayor referencia siempre será el haber jugador en Chivas y el Tricolor.

Y ahora que pasa por otra etapa en su vida, el retiro, Salcido recordó cómo fueron sus primeros días de seleccionado nacional, cuando México estaba bajo las órdenes de Ricardo Antonio La Volpe.

En una charla con Toño de Valdés, el exfutbolista contó que cuando llegó por primera vez a concentrar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México, el 'Bigotón' lo llamaba Cirilo.

"Llego (a la concentración de la selección) y los primeros días La Volpe me dice 'Cirilo'. Entonces pues lógico respetas, dices 'güey no se sabe ni mi nombre, por qué me llama', ya después me dio mucha risa, pero al principio sí fue como de 'qué mamón'".

Salcido dijo que en aquel entonces sintió que La Volpe lo había convocado "de relleno" y reveló que quien le explicó al argentino que era Salcido y no Cirilo fue Jorge Campos, que en ese tiempo era el auxiliar de Ricardo Antonio en el Tricolor.