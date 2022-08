Dos días después de que Gerardo Martino dio a conocer la lista de los convocados a la Selección Mexicana para el partido amistoso del miércoles, ante Paraguay en Atlanta, se mantienen las críticas por no llamar a Alejandro Zendejas, volante que ha sido el mejor jugador del América durante el actual torneo.

La lesión de Jesús Manuel "Tecatito" Corona ha dejado un hueco por la banda derecha del ataque tricolor, zona en la que justo se desempeña Zendejas.

Es por eso que llama más la atención que no sea convocado para un juego en el que sólo participarán futbolistas que participan en la Liga MX.



Sin embargo, hay una razón... Y no es futbolística, sino administrativa.

Al haberse formado en el FC Dallas, Alejandro también cuenta con la nacionalidad estadounidense; incluso, ya jugó para las selecciones con límite de edad de ese país, pero ha manifestado que su deseo es representar a México.

El problema es que las federaciones de México y Estados Unidos tienen un acuerdo para que los futbolistas que tengan la opción de jugar para ambos firmen una carta en la que renuncian al representativo con el que no desean jugar, la cual Zendejas no ha firmado, porque no le ha convencido del todo lo que le han ofrecido en el Tricolor, ya que ni siquiera le aseguraron la posibilidad de ser parte del grupo que estará en Qatar 2022.

Al no rubricar esta carta, en la FMF prefirieron hacerlo a un lado en la convocatoria.