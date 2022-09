Seis títulos en juego en la Noche de Campeones del CMLL

Más de veinte años después, el Pierrothito buscará su segundo reinado de los Pequeños Estrellas en el Consejo Mundial de Lucha Libre, cuando este viernes rete en duelo de rudos a Mercurio, uno de los seis combates titulares que integran la Noche de Campeones en la Arena México.

"Es un reto muy fuerte, muy duro, Mercurio es rápido y no está tan lastimado como yo, pero eso no me limita", advierte el mini del Bocazas, un referente total para el grupo de Pequeños Estrellas que siguen en festejo por 30 años de actividades.



Tal vez por eso se siente seguro de imponer su jerarquía en el combate con el que arrancará la función. "Sin ser soberbio me considero el número uno. Y me siento muy contento por permanecer en el gusto de la afición, el público nos impulsa o nos entierra, a pesar de muchas lastimadas yo me siento de 30 años, este viernes vamos con todo para salir adelante".

Enfrentar a la nueva generación, de la cual Mercurio es un estandarte, lo llena. "Me siento renovado, me siento chavo y quiero comerme el pastel. Sin demeritar a Mercurio, creo que cada quien conoce de qué pie cojea y será un gran encuentro", advierte el Pierrothito, quien logró el 46 por ciento de los votos en el ejercicio hecho por el CMLL para elegir a los aspirantes a campeones.

Puedes leer: "Fox Sports lanza comunicado sobre la situación de André Marín"



ENTRE MALOSOS

Los combates entre rudos continuarán con la lucha por el cetro del tercias del CMLL en poder del Sagrado y los Gemelos Diablo, quienes tendrán en los Infernales a enemigos muy peligrosos.

Mephisto, Euforia y Hechicero con más del 55 por ciento en las votaciones dejaron en claro muy pronto que son de los consentidos. "Hemos sido contundentes en todo sentido, somos una tercia comprometida y por eso muchos nos han corrido porque tienen miedo de enfrentar a los Infernales. La gente sabe que votó por un gran encuentro, sabe de nuestra calidad", presume Euforia.

A su vez, el Hechicero destacó la gran coordinación que han logrado dentro y fuera de los encordados. "Los que se deben de preocupar son los malditos, porque vamos con todo por ese campeonato y este duelo también es un parteaguas para Hechicero quien busca en un futuro llegar al duelo de máscaras contra Sagrado".



VAN POR LA DÉCIMA

A punto de cumplir dos años como campeonas nacionales de parejas, Lluvia y la Jarochita expondrán sus fajines ante las durísimas Dark Silueta y Amapola, quienes ya fallaron en un intento por destronarlas. Las monarcas buscan su décima defensa exitosa.

Con poco más de 42 por ciento de las preferencias del respetable, Amapola descarta llegar confiadas por ese respaldo. "No soy mucho de redes sociales, pero estoy contenta por el apoyo de los aficionados, gracias a la afición por votar por nosotras, gracias a que diario entraba a la página y nos dieron su voto, ahora somos las retadoras".

Será la tercera vez que la Flor Letal intenta apoderarse del trono femenil de parejas, la segunda aliada con Dark Silueta "ya nos entendemos con la mirada, cuando tienes la capacidad y conocimientos luchísticos no hay necesidad de hablar. En cada encuentro conoces más de tu rival, a Lluvia la conozco y su luchar ha incrementado bastante; a Jarochita la voy conociendo".

Te puede interesar: "Arturo Brizio: Piden arbitraje de Champions League, pero no juegan como en la Champions​​​​​​​"



EL RETO DE SU VIDA

Cambiar de personaje significó un reto gigante para quien hoy destaca bajo el nombre del Suicida, y la mejor muestra es que está a unas horas de subir al ring de la Arena México con la mente puesta en el cinturón welter del CMLL, que ostenta Titán.

"Sin duda la Noche de Campeones se está convirtiendo en la nueva gran alternativa, voy a ganar ese campeonato. Mi objetivo es claro y esta es una oportunidad de lujo, no es cualquier lucha, no es cualquier evento y voy a morir en la raya", sentencia.



Ser los ganadores de la votación impulsada por el CMLL es una motivación especial para el ex Sonic. "Me saca la casta para dar lo mejor, para seguir subiendo y estar en grandes eventos. Estoy ansioso de que llegue el viernes".

La cartelera la completan Dulce Gardenia y Espíritu Negro, quienes van por el título de parejas del CMLL, que presumen Ángel de Oro y Niebla Roja. Mientras que en la cita estelar, Místico le dará una dura alternativa a Rugido, quien aspira a ponerse el cinturón histórico de peso medio.