Roger Federer anuncia su retiro del tenis

Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional con un comunicado mediante sus redes oficiales, el tenista considerado uno de los mejores de toda la historia, descartó que dejará el deporte profesional tras su participación en la Laver Cup de Londres.

El ganador de 20 torneos Grand Slam, habría tomado la difícil decisión, después de volver a presentar acumulación de líquido en la rodilla que debió operarse.

Federer, quien acumula un récord de 1251 triunfos y únicamente 275 derrotas, agradeció a sus amigos, rivales y sobre todo a los fanáticos por su apoyo y confianza.

“De todos los regalos que el tenis me dio a lo largo de los años, el mejor de todos, sin dudas, ha sido la gente con la que me he cruzado en el camino: mis amigos, mis rivales, y sobre todo los fanáticos que dan vida al deporte”, mencionó en un fragmento de su carta.

El ganador de un oro olímpico en Beijing 2008 en la modalidad de dobles y una plata en Londres 2012 en singles, aceptó que es su cuerpo el que con señales le ha dicho en momento exacto para poner fin su carrera deportiva de 24 años.

“Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje hacia mi estaba claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, finalizó en el comunicado para anunciar el fin de su carrera.