Momentos de tensión se vivieron este viernes en Londres, durante el juego del griego Stefanos Tsitsipas y el argentino Diego Schwartzman por la Laver Cup.

Al inicio del segundo set del partido, un aficionado saltó los filtros de seguridad y se prendió fuego en el brazo a modo de protesta.



El joven activista por el cambio climático, quien portaba una camiseta con la leyenda sobre los aviones privados, fue detenido por la seguridad y arrestado ante la mirada de Roger Federer, quien se encontraba muy cerca de la acción.

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on @RogerFederer's last day as a professional tennis player.

pic.twitter.com/r6DDT22qj4

— Russian Market (@runews) September 23, 2022