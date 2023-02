Rey Vargas confía en su experiencia para lograr su tercera corona

A casi siete meses de regresar en grande al boxeo profesional, ciñéndose la corona pluma avalada por el Consejo Mundial de Boxeo, en el Alamodome de San Antonio, Texas, el pugilista mexicano Rey Vargas se declaró listo para ir por su tercer fajín del orbe, cuando este sábado se mida con O'Shaquie Foster, con el cetro superpluma del mismo organismo en disputa.

"El Alamodome me vio coronarme en las 126 libras, y ahora me verá en las 130", advirtió el mexicano en la última conferencia de prensa, rumbo al combate contra el estadounidense.

Mark Magsayo fue su víctima 36 en julio del 2022, alargando su camino invicto en el profesionalismo. De ganar este sábado, se uniría a un grupo selecto de mexicanos que han sido monarcas del mundo en tres categorías distintas.



"Sería un honor estar en esa lista de los mexicanos campeones en tres divisiones, es un reto personal y en mi carrera boxística, algo grandioso", aceptó el nacido en Otumba, Estado de México.

Sobre su rival en turno, Vargas fue claro. "Hemos peleado con distintos estilos, peleadores fuertes y enfadosos, él no será la excepción, tiene un estilo olímpico y ha hecho cosas diferentes a lo que hizo para sus anteriores peleas".

Metiéndose en la mente de su oponente, quien enfrentará su primera oportunidad titular, presumió. "Sabe que no soy un peleador cualquiera y tuvo que hacer cosas diferentes, sé que hasta no podía dormir de los nervios por la pelea, y además, le tenemos una sorpresa para esta pelea".

Amenaza ante la que O'Shaquie Foster no se quedó callado. "(Rey) Vas a sentir mi fuerza desde el primer round, no has enfrentado a alguien como yo".



Más centrado, Rey Vargas señaló. "Hemos estado haciendo historia en voz baja pero con una carrera sólida y queremos consolidarnos con esta pelea y con un nuevo campeonato, así que estamos mentalizado para ello. No es un flan, no es cualquier rival, pero así saben más rico las victorias que no estás peleando con cualquiera, que es un rival de nivel y que es posible pasarlo".