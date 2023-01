Raúl Jiménez jugó 62 minutos en el empate del Wolverhampton con Liverpool por la FA Cup

Habrá desempate en el estadio de Molineux, con la inquietud que eso debe suponer para el Liverpool que empató con el Wolverhampton por 2-2 en la FA Cup. Raúl Jiménez, jugó 62 minutos.



El fallo de Alisson fue increíble. También comprensible en la sobre exposición de los guardametas a jugar con el pie en el futbol actual. En una salida de balón, tras una cesión de Thiago Alcántara, que recuperó un balón que había perdido segundos antes en una posición peligrosa, el portero internacional brasileño controló, miró, jugó... Y se la dio a Guedes.



Aún exigió el Wolves una estirada de Alisson, resurgido frente al trallazo desde lejos de Guedes con el que intentó el 0-2 antes del descanso, pero el Liverpool tiene tantos recursos, tan buenos futbolistas, que cualquier instante, cualquier espacio, le permite marcar la diferencia de repente, sin que el rival lo intuya, sin margen para prepararse para lo que se viene encima.

Como Darwin Núñez, por el que ha pagado 75 millones de euros hace seis meses, o como Trent Alexander Arnold, cuyas virtudes ofensivas sobrepasan sus defectos defensivos y cuya velocidad, precisión y visión lo hacen incontestable cuando suma cada una de sus cualidades, como en el contragolpe y en el centro con el que conectó con el atacante uruguayo, que remachó de primeras con la izquierda.



Un alivio al borde del descanso para el Liverpool, que a la siguiente ocasión apuntó a la remontada: Toti falló en su despeje con la cabeza, una intervención fatal que habilitó la posición en fuera de juego de Mohamed Salah. El astro egipcio definió el 2-1 en el minuto 52, cuando parecía que ya sería definitivo para la victoria de su equipo.

No lo fue. Primero perdonó Ait Nouri el 2-2, con un tiro demasiado centrado ante Alisson, pero no lo hicieron Hee Chan Hwang y Matheus Cunha, recien entrados al terreno y combinados para el 2-2 con el que el Wolverhampton puso al borde del precipicio al Liverpool en el minuto 66. No cayó en él porque el gol de Toti a última hora fue anulado entre la polémica. El desempate decidirá en el estadio Molineux.

TE PODRÍA INTERESAR: Monterrey vs Chivas tendrá un costo extra; ¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO?