Pumas no se siente menos que nadie, declara Andrés Lillini previo a enfrentar al Barcelona

Dani Alves se mueve como en sus mejores tiempos, aprovecha la distracción y se escapa a la sala de abordar. Y se va directo a Barcelona. Con el brasileño como estandarte, los Pumas de la Universidad viajaron a Barcelona, para disputar el próximo domingo el Trofeo Joan Gamper.

Pumas va a la aventura, a repetir aquella hazaña del 2004 contra el Real Madrid. Y en esos tiempos, cómo en los de ahora, se les pone como víctimas, aunque su técnico Andrés Lillini, diga otra cosa. "No nos sentimos inferiores a nadie. No nos sentimos menos que nadie. Vamos a competir, vamos a tratar de ganar", dice el argentino.

Pumas viajó en dos grupos. Por la mañana los novatos, completados por gente de mayor experiencia como Arturo Ortiz. Por la tarde, la plana mayor. "Lo hemos tomado con toda la seriedad posible", asegura Lillini. "Hemos entrenado muy bien, hemos trabajado muy bien, estamos listos y preparados, no nos sentimos menos que nadie. Claro que vamos a competir y claro que vamos a ganar ".



Pumas viajó con equipo completo, menos directivos, ni Leopoldo Silva ni Miguel Mejía Baron, se hicieron presentes. El técnico afirma que hay mucha ilusión por vivir este duelo, "pero también mucha responsabilidad. No queremos dejar nada al aire. Repito, entrenamos bien, vamos a entre ar mejor y preparar el juego. Ya después vendrá todo eso de ilusionarse".

Los jugadores van con ganas de verse las caras contra uno de los equipos más famosos del mundo. Y por qué no... Ganarle. "Será como un millón de confianza para el equipo vencerlos", menciona Eduardo Salvio... "Imagínate que logremos sacar un resultado de ese tipo, pues la moral se iría muy para arriba. Pero primero hay que ir a enfrentar este juego con mucha seriedad, va a ser una gran experiencia para todos".

La esperanza e ilusión es grande, pero el Toto pide pensar en lo importante, "después de esto hay que concentrarse en la Liga, ahí el triunfo se nos ha negado. Es bueno este juego, por la experiencia que se va a adquirir, sobre todo a los chavos, pero en la Liga debemos de apretar ".

¿DINENNO CON LAS HORAS CONTADAS EN PUMAS?

¿Y qué pasa con Ignacio Dinenno? En las últimas horas se ha hablado de que hay ofertas del futbol de Arabia por el delantero argentino. Andrés Lillini es evasivo... "No sé nada, no sé nada. Nadie me ha dicho algo".

Dinenno no dice que sí, pero tampoco asegura que no. "Estoy concentrado en Pumas, solo pienso en que estoy aquí y que voy a dar todo por el equipo ". Frases cortas, el delantero no quiere hablar de más. "Hay que disfrutar este juego con responsabilidad, pero es algo único, que pocas veces se da".

Higor Meritao y Diego de Oliveira no se separan y no difieren en su discurso. "Nunca pensamos en jugar este tipo de partidos". Adrián Aldrete espera que todos adquieren bien aprendizaje de estos juegos. Y Julio González ya se vio frente a Robert Lewandowski. "Y no quiero que me anoté". Pumas ya vuela a Barcelona y no se siente menos que nadie.