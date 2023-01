Una de las figuras presentes que generó el descontento y malestar de mucha gente fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El italiano, si bien declaró que la leyenda de Pelé debería ser recordada por siempre y por eso solicitó a las federaciones de todo el mundo nombrar un estadio con el nombre de Edson Arantes do Nascimento, fue visto tomándose una 'selfie' al lado del ataúd del brasileño.



This is FIFA president Gianni Infantino.

The head of the organization took a selfie in front of Pele’s casket.

Per reports, the casket was open.

Despicable, inhumane behavior. pic.twitter.com/6gxKevr5uX

— Colin Kaepernick Was Exiled Exercising Rights (@RickStrom) January 3, 2023