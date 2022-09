Pedro López es anunciado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana Femenil

La Federación Mexicana de Futbol anunció este jueves la contratación del técnico español Pedro López como nuevo entrenador del Tricolor Femenil.

La llegada del estratega ibérico se realiza después de los múltiples fracaso de la Selección Mexicana Femenil bajo las órdenes de Mónica Vergara.

"La FMF se congratula por recibir al estratega, quien se coronó campeón con la Selección de España Sub 20 en la Copa Mundial FIFA, que se celebró en Costa Rica, en agosto pasado, y también ha sido campeón de Europa Sub 19, también en julio de este año. Pedro López es un director técnico con amplia experiencia en futbol femenil, es instructor de FIFA para el desarrollo del Futbol Femenino", destaca el comunicado.

¡Bienvenido a esta gran familia mexicana!

Pedro López es nuestro nuevo entrenador de la Selección Mayor. Desde ahora, juntos buscaremos cumplir cada objetivo dentro y fuera de la cancha.

https://t.co/glGsUJb0SR#TuCanchaLaEligesTú I #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/1nLYThXTUv — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) September 15, 2022



Palmarés de Pedro López como DT

Campeón de Europa Sub 17 Femenil en 2015 (Islandia).

Campeón de Europa Sub 19 Femenil en 2017 (Irlanda del Norte).

Campeón de Europa Sub 19 Femenil en 2018 (Suiza).

Campeón de Europa Sub 19 Femenil en 2022 (República Checa).

Subcampeón en el Mundial Femenil Sub 20 en 2018 (Francia).

Campeón en el Mundial Femenil Sub 20 en 2022 (Costa Rica).