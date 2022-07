Pato O'Ward se proclama campeón en Iowa

El piloto mexicano Pato O'Ward consiguió el primer lugar en las 300 vueltas de Iowa.

El originario de Nuevo León se adjudicó su segundo triunfo en la actual temporada.

O'Ward cierra un gran fin de semana en este circuito, ya que el sábado había terminado en segundo puesto durante la primer carrera.

Con este resultado Pato O'ward se mantiene en los lugares para pelear por el campeonato.

El mexicano se mantuvo en la punta de la carrera tras el incidente que protagonizó Josef Newgarden.

