Paola Espinosa y D'Alessio discuten en Twitter

Luego de la serie de tuits que intercambiaron el clavadista Yahel Castillo y el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto D'Alessio, una nueva 'discusión' se desató en redes sociales. Ahora los protagonistas fueron la clavadista Paola Espinosa y el mismo D'Alessio.

El intercambio de opiniones se inició luego de que Espinosa publicara un video en el que etiquetó a Tatiana Clouthier y al mismo D'Alessio, en el que pedía que detuvieran sus comentarios, porque incitaban a que la agredieran.

"Yo me gané mi lugar (en Juegos Panamericanos y Mundiales), no sólo con una puntuación de esta temporada, sino también del de la temporada pasada", dijo Espinosa, quien, por ejemplo, fue seleccionada en clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, pero ni siquiera compitió en esa prueba en el selectivo de León.



Basta de desacreditar, de incitar a la agresión, infórmense, vean los dos lados de la moneda. Mi trabajo es entrenar pero con gusto les digo personalmente quien soy y por qué me gané mi lugar. Necesitamos tranquilidad, sumar no restar. pic.twitter.com/drvZ6SIuSp — Paola Espinosa (@PaolaEspinosaOf) 25 de junio de 2019 Ante ello, D'Alessio respondió diciendo que respetaba su carrera.

"Que gran honor representar a México cuando el proceso es limpio y claro para todos. No es un tema de logros personales, no pongo en tela de juicio tu historia en el deporte. Si no los procesos, que sean limpios y transparentes. Éxito Paola, si ganas tú , gana México", dijo D'Alessio.

Castillo como Espinosa son representados por Claudia Ruiz, quien a la vez es la titular del departamento de comunicación de la Federación Mexicana de Natación.