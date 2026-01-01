De cara al próximo año, la ciberseguridad se perfila como uno de los principales desafíos para empresas y usuarios en México, en un contexto marcado por el uso intensivo de tecnologías digitales, el avance de la inteligencia artificial y la celebración del Mundial de Futbol 2026, evento que incrementará de forma significativa los intentos de fraude y ataques informáticos.

En entrevista, el experto en tecnología y ciberseguridad de Salles Sainz Grant Thornton, Fidel Delgado, advirtió que el próximo año estará marcado por una mayor sofisticación de los ataques, impulsados por el uso de inteligencia artificial y por la diversificación de canales utilizados por los ciberdelincuentes, que ya no se limitan al correo electrónico, sino que operan mediante WhatsApp, llamadas telefónicas, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea.

“El volumen y la variedad de ataques ha crecido. Hoy los intentos de fraude llegan por múltiples medios al mismo tiempo, lo que genera confusión en los usuarios y aumenta la probabilidad de éxito para los atacantes”, explicó Delgado.

Uno de los principales focos de riesgo será el Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá campañas masivas de phishing, sitios piratas para transmisiones falsas, supuestas promociones, boletos apócrifos y enlaces maliciosos. De acuerdo con el especialista, estos fraudes no sólo afectarán a personas, sino también a empresas, ya que el eslabón más débil sigue siendo el factor humano.

“Basta con que un empleado haga clic en una página falsa para ver un partido o abrir un correo que promete acceso a transmisiones exclusivas, para comprometer sistemas completos”, alertó.

Delgado señaló que, pese al aumento de amenazas, la mayoría de las empresas en México no está preparada. Explicó que entre 80 y 90% de las organizaciones que solicitan servicios de ciberseguridad lo hacen después de haber sido víctimas de un ataque, y no como una medida preventiva. Además, destacó que fuera del sector financiero, gran parte de las industrias carece de regulación específica en la materia, lo que reduce los incentivos para invertir en protección digital.

El especialista subrayó que la preparación para 2026 no depende únicamente de inversión en tecnología, sino también de tiempo y conocimiento. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de planes de continuidad de negocio probados, capacitación constante al personal y una revisión profunda de la seguridad de proveedores y socios comerciales, ya que una brecha en terceros puede afectar directamente a las empresas.

“Hoy las organizaciones dependen de múltiples proveedores. Puedes tener altos niveles de protección interna, pero si uno de tus proveedores es vulnerable, el impacto reputacional y financiero lo asumes tu”, afirmó Delgado

Delgado llamó a las empresas a dejar atrás la idea de que los ataques solo afectan a grandes corporativos y a reconocer que la ciberseguridad ya no es un tema del futuro, sino una necesidad inmediata, especialmente ante un 2026 que combinará alta exposición digital, eventos globales y un entorno de amenazas cada vez más agresivo.