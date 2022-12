Muere Pelé: últimas noticias EN VIVO

El astro del futbol, Edson Arantes Do Nascimiento, Pelé, murió hoy a los 82 años. A continuación te dejamos las últimas noticias del hecho.

14:06 "Me lo dijo un día Valdano, sólo cinco se pueden sentar en la mesa de los grandes: Pelé, Messi, Di Stéfano, Maradona y Cruyff. Sin embargo ninguno destrona al Máximo rey, Pelé", reconoció el comentarista deportivo, José Ramón Fernández.

14:05 El Club Deportivo Guadalajara lamentó "el sensible fallecimiento de 'Pelé'. Leyenda del futbol mundial que marcó el y la memoria de los tapatíos durante el Mundial de 1970".

14:02 El portero español, Iker Casillas, compartió su pésame por la muerte de Pelé. "Se nos va un mito de este deporte", dijo.

13:58 Lionel Messi, el más reciente campeón del mundo, compartió tres fotografías de Pelé y escribió: "Descansa en paz".

13:53 "Amor, amor y amor, para siempre", se lee en la cuenta de Pelé.



A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022