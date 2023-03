Monterrey se impone con autoridad a Juárez y se mantiene en lo más alto de la tabla

Monterrey, de manera contundente, derrotó a FC Juárez en el Estadio BBVA y se mantiene en la cima de la tabla general con 25 puntos de 30 posibles.

El conjunto de Víctor Manuel Vucetich se impuso 3-0 a un equipo que demostró estar un par de escalones por debajo del líder y principal candidato a levantar el título del Clausura 2023.

Víctor Guzmán, el defensa central mexicano, abrió el marcador en el minuto 22 tras una jugada de tiro de esquina.

Rayados impuso condiciones y, a pesar del gol de la ventaja, no dejó de buscar ampliar el marcador, pero tuvo que conformarse con la solitaria anotación hasta el segundo tiempo.

En el minuto 61, Stefan Medina, otro defensa de Monterrey, consiguió el 2-0 con un disparo desviado que terminó siendo inalcanzable para Alfredo Talavera.

Bravos ya no intentó llegar a la portería rival para no terminar llevándose una goleada; sin embargo, no pudo evitar el tercer tanto definitivo.

Rogelio Funes Mori sentenció el cotejo en El Gigante de Acero con una gran definición dentro del área.

Con el resultado, Monterrey llegó a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota (ocho triunfos y un empate).

Además, su invicto está por cumplir dos meses; no pierde desde la Jornada 1, donde cayó ante Chivas.

Rayados se mantendrá una fecha más en lo más alto de la tabla general y prácticamente ya tiene su boleto asegurado para la fase final del Clausura 2023.