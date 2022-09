La llegada de Gareth Bale a la MLS significó una muestra del poderío económico de la competencia, misma que vio como una oportunidad de negocio y que hoy comienza a rendir frutos.

El extremo de Los Ángeles FC y cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, es el futbolista del torneo americano con mejor registro de playeras vendidas.



Bale, de 34 años, lidera la clasificación por encima de los mexicanos Carlos Vela y Javier 'Chicharito' Hernández, quienes en la más reciente actualización compartida por la MLS ocupan el tercer y cuarto lugar.



Gareth Bale tops the list of top-selling jerseys in MLS in 2022.

