Este sábado el LAFC recibirá al Philadelphia Union en el Banc of California Stadium para definir al campeón de la MLS Cup. Carlos Vela, tiene la oportunidad de conseguir su primer título de Liga como profesional a nivel de clubes pero para hacerlo, tendrá que enfrentarse a "la maldición mexicana" en finales de la Major League Soccer.



¿CUÁL ES LA MALDICIÓN MEXICANA?

Desde la primera edición de la MLS Cup en 1996, se han disputado 26 finales. En nueve de ellas, al menos un futbolista nacido en México fue parte de uno de los equipos involucrados. Sin embargo, el balance de triunfos y derrotas es extremadamente negativo. Estos son los antecedentes:

- MLS CUP 2021: Josecarlos Van Rankin perdió la final con Portland Timbers (4-2 en penaltis vs New York City FC)

- MLS CUP 2019: Luis Silva fue campeón con Seattle Sounders (3-1 vs Toronto)

- MLS CUP 2017: Tony Alfaro perdió la final con Seattle Sounders (2-0 vs Toronto)

- MLS CUP 2008: Diego Jiménez perdió con New York Red Bulls (3-1 vs Columbus Crew)

- MLS CUP 2006: José Manuel Abundis perdió con New England Revolution (4-3 en penaltis vs Houston Dynamo)

- MLS CUP 2001: Luis Hernández perdió con Los Angeles Galaxy (2-1 vs San Jose Earthquakes)

- MLS CUP 1999: Carlos Hermosillo perdió con Los Angeles Galaxy (2-0 vs D.C United)

- MLS CUP 1997: David Patiño perdió con Colorado Rapids (2-1 vs D.C United)

- MLS CUP 1996: Jorge Campos perdió con Los Angeles Galaxy (3-2 vs D.C United)

Al contrario de lo que muchos creen, Jorge Campos no jugó la final de 1998 con el Chicago Fire. El guardameta del equipo campeón ese día fue Zach Thornton.

Sin embargo, Vela tiene todo a su favor. El partido será en condición de local para el LAFC, además de contar con un equipo repleto de estrellas como Gareth Bale. Aún así, enfrente está el Union que tiene a jovenes figuras como Daniel Gazdag o Julián Carranza.

