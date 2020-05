La serie 'The Last Dance' ha dividido la opinión sobre las formas que Michael Jordan, considerado uno de los deportistas más dominantes de la historia, empleaba para alcanzar el éxito.

Mientras algunos critican la rudeza de 'Su Majestad' al dirigirse a sus compañeros, otros se han sentido identificados con su manera de trabajar. Tal es el caso de Zlatan Ibrahimovic.



El delantero sueco, comúnmente concebido como un personaje duro y difícil de tratar, aprovechó el fenómeno del documental para enviar un mensaje a quienes han compartido vestidor con él y no aprueban su visión de liderazgo.

"Es bueno ver 'The Last Dance'. Ahora entienden qué significa jugar con un deportista ganador. Les guste o no. Si no les gusta, entonces no jueguen", escribió en sus redes sociales.

Ahora que 'Ibra' está de regreso en Milán a falta de que se oficialice la vuelta del Calcio, todo apunta a que el resto de jugadores 'rossoneri' encontrarán un Zlatan más exigente y —probablemente— menos empático que antes. Todo, claro, con la intención de ver al Milan otra vez en lo más alto, como alguna vez lo estuvieron los Bulls.