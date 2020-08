El sueño de Rey Mysterio se hizo realidad. Tras el debut como profesional en la WWE de su hijo Dominik en SummerSlam, el luchador de origen mexicano pudo compartir el cuadrilátero con su heredero en el Monday Night Raw para enfrentar a quienes les han hecho daño en los últimos meses, Seth Rollins y Buddy Murphy.

RETRIBUTION IS HERE, and they're destroying @reymysterio and @35_Dominik! #WWERaw pic.twitter.com/q9HfIJwKfa

— WWE (@WWE) August 25, 2020