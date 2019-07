Todorov sobre bloqueos de FMN en Twitter a periodistas: “no manejo redes sociales”

Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), salió al paso luego de que la cuenta de Twitter de la organización que preside (@Femexnatacion) bloqueara a varios periodistas y seguidores en redes sociales, quienes cuestionaron por esa vía los resultados de algunas de sus competencias.

En pregunta explícita sobre cuál era su postura sobre estos bloqueos, Todorov respondió que “no tengo conocimiento de quien haya sido bloqueado… Hay una línea muy delgada donde empiezan los ataques a nivel personal, donde empiezan acusaciones sin fundamentos. Hay un clarísimo dolo en las notas que salen en EL UNIVERSAL”.

Ninguno de los reporteros hizo acusaciones personales a Todorov.

Posteriormente se le preguntó cuáles eran las notas a las que se refería, a lo que se limitó a decir que se “iba a aclarar en un comunicado”. Sin embargo, nunca desmintió ninguna de las notas que se publicaron.

Al menos tres periodistas de esta casa editorial han sido bloqueados por la cuenta de la FMN, mientras que múltiples usuarios de redes sociales se han quejado se ser bloqueados luego de que criticaran el selectivo de clavados y otras situaciones irregulares en la federación.

“Cuando veo ese tipo de cosas, yo no digo ‘bloqueen o no bloqueen’. De hecho, no uso Facebook, no uso Twitter, nada de eso. Es el nivel institucional. Hay que tener mucho cuidado de que no les vayamos a hacer un daño a los atletas, que un beneficio”, añadió Todorov.