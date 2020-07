Tiger Woods anuncia su regreso

Después de cinco meses sin actividad dentro del PGA Tour, Tiger Woods confirmó su participación en el Memorial Tournament de la próxima semana.

El estadounidense, de 44 años de edad, no juega oficialmente desde el 16 de febrero en The Genesis Invitational, en el cual terminó en la posición 68 tras un desastroso domingo. Posteriormente, el 24 de mayo, el Tigre organizó un domingo amistoso junto a Phil Mickelson, Tom Brady y Peyton Manning para recaudar fondos para los afectados por la pandemia Covid-19.

“Estoy esperando a jugar la próxima semana en el Memorial Tournament. He extrañado salir y competir con el resto de los muchachos, no me puedo esperar hasta estar ahí”, publicó Woods en redes sociales.

Tiger se retiró de múltiples torneos, incluido el WGC México Championship y THE PLAYERS, por molestias físicas. A su edad, el veterano ha dosificado su calendario para prepararse rumbo a los Majors.

Desde que se reinició la temporada del PGA Tour, tras tres meses de suspensión por el coronavirus, la incertidumbre era saber hasta cuándo Woods iba a confirmar su participación. Con 82 títulos dentro de la máxima categoría –igualado con Sam Snead–, el Tigre está a uno de convertirse en el máximo ganador.

El Memorial Tournament, disputado en el Muirfield Village de Ohio, es uno de los torneos de mayor tradición en Estados Unidos. Incluso, se anticipaba recibir a aficionados, pero ya fueron descartados porque los números de contagios de Covid-19 no han bajado.

