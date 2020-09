Siete años después, Sergio Pérez dejará la escudería Racing Point –antes conocida como Force India– para la próxima temporada. El único futuro que se le conoce a Checo es que le restan nueve carreras por correr antes de decir adiós.

Checo, it's been a pleasure. Let's make the rest of this season one to remember #F1 https://t.co/40MCae7V2Z

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 9, 2020