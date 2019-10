Rush no piensa en volver atarse a una empresa

Haber perdido el hambre de luchar en la Arena México fue el principal detonante para dejar al Consejo Mundial de Lucha Libre, afirmó el gladiador Rush, quien reconoció que ahora respira tranquilo de cara a nuevos retos en el terreno independiente.

“Tuve al menos dos acercamientos para continuar en el CMLL, pero no se llegó a nada y tras ganar el campeonato de la empresa de Ring of Honor decidí convertirme en luchador independiente”, compartió el tapatío.

Los retos lejos de la empresa crecen, y por ahora al ‘Toro Blanco’ no le interesa ligarse a una marca como Triple A. “Hemos platicado y me gustaría enfrentar a luchadores fuertes de Triple A, pero quedarme en una empresa otra vez, no. Me imagino enfrentar al Hijo del Santo, Blue Demon, Wagner, terminar con la rivalidad ante L.A Park, todo está en las manos de los promotores”.

Acerca de si podrá o no usar el nombre de ‘Rush’, el esteta aseguró que más allá del nombre, su trabajo es el que lo situará donde debe estar.

Rush se reunirá con su exaliado, La Máscara, quien ya con algún tiempo fuera de una empresa le dio la bienvenida en su nueva faceta.

Cabe señalar que por el momento, solo puede luchar como independiente en México, ya que le resta aproximadamente un año de contrato con la empresa Ring of Honor en Estados Unidos.

