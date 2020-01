¿Quién fue David Stern, excomisionado de la NBA que falleció?

El fallecimiento este miércoles del excomisionado de la NBA, David Stern, a la edad de 77 años, dejó al basquetbol estadounidense sin el hombre que lo transformó en una multinacional que llegó a todos los rincones del mundo.

La visión de Stern hizo posible que las estrellas de la NBA no sólo fuesen conocidas en Estados Unidos, sino que también fuesen los deportistas más seguidos en todos los continentes, mientras que los ingresos económicos de la liga se multiplicaron de manera imparable con la venta de imagen, prendas deportivas y derechos de televisión.

Figuras como Kareem Abdul Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant comenzaron a convertir al basquetbol de la NBA a partir de la década de los 80 en el deporte que todos querían ver y que ahora se ha implantado como el de mayor proyección mundial del profesionalismo estadounidense.

Leer también: Fallece el excomisionado de la NBA, David Stern

Stern hizo casi todo lo que quería durante los 30 años en los que fue su comisionado. Era un visionario y un negociador, un tirano y un revolucionario con el que se podía estar o no de acuerdo, pero los resultados económicos siempre le dieron la razón.

Nunca pudo abstraerse del todo de las acusaciones de supuestas conspiraciones y de estar al borde de la ley, así como de tener el control sobre los árbitros para determinados partidos decisivos de las Finales, pero al final nadie pudo dejarlo en evidencia.

Stern impuso siempre un estilo de profesional que le llevaba a enfrentarse con todo lo que le podía suponer un obstáculo en su meta de desarrollar los objetivos que se había establecido.

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED

— NBA (@NBA) January 1, 2020