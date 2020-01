Steve Kerr, head coach de los multicampeones de Warriors de Golden State, se mostró escéptico respecto a las declaraciones del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien dijo que el general iraní Qasem Soleimaini, quien fue asesinado durante un bombardeo en Irak por tropas estadounidenses, había ayudado a diez de de los doce terroristas que participaron en los ataques terroristas en contra de las Torres Gemelas en 2001.

“Una cosa que he aprendido en mi vida es no creerle a nuestro gobierno cuando se trata de asuntos de guerra”, sostuvo Kerr en su cuenta de Twitter. “Johnson y Nixon mintieron sobre Vietnam. Bush y Cheney mintieron sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Ahora Pence está mintiendo sobre la supuesta participación de Irán / Soleimani en el 11 de septiembre”.

Kerr ha sido un constante crítico de la presente administración de Donald Trump. Incluso, cuando se coronaron campeones, él y el resto de la escuadra californiana declinaron una invitación del Presidente para visitar la Casa Blanca.

Además, el entrenador apoyó publicamente las demandas de algunos jugadores de la NBA y NFL, quienes protestaron contra la violencia policiaca en contra de los afroamericanos, arrodillándose mientras sonaba el himno estadounidense.

One thing I've learned in my lifetime is to not believe our government when it comes to matters of war. Johnson and Nixon lied about Viet Nam. Bush and Cheney lied about WMD's in Iraq. Now Pence is lying about Iran/Soleimani's supposed involvement in 9/11. https://t.co/jm3oex867A

— Steve Kerr (@SteveKerr) January 3, 2020