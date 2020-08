Nico Hulkenberg fue el piloto que Racing Point seleccionó para remplazar a Sergio 'Checo' Pérez, a quien le fue detectado Covid-19 en la semana.

El alemán tomó el puesto del mexicano para correr este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, pero problemas con el monoplaza momentos antes del arranque de la carrera lo impidieron.

Lee también: Meses en el limbo para Sergio Pérez

La Fórmula 1 en sus redes sociales, junto a una imagen del piloto en el auto rosa, publicó: "Nico Hulkenberg está fuera del Gran Premio de Gran Bretaña y no comenzará la carrera del domingo después de un problema con su automóvil".

BREAKING: Nico Hulkenberg is out of the British Grand Prix and will not start Sunday's race following an issue with his car #BritishGP #F1 pic.twitter.com/vIYEgHXmiL

Por su parte, la escudería señaló que ya investigan las causas que provocaron las fallas: "no pudimos encender

@HulkHulkenberg 'Power Unit', lo que le impidió comenzar. Se están llevando a cabo investigaciones sobre por qué".

UPDATE: We were unable to fire up @HulkHulkenberg's Power Unit, which prevented him taking the start.

Investigations are ongoing as to why.#F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 2, 2020