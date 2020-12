Los Warriors de Golden State cortaron al mexicano Juan Toscano.

El nacido en California, pero de origen tricolor, se quedó sin equipo para la próxima temporada, que está por arrancar el martes.

La misma organización confirmó la baja de Toscano, quien dejó a la quinteta con 13 partidos disputados, seis de ellos como titular y un promedio 5.3 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias por compromiso.

PUEDES LEER: Verstappen piensa que con Checo Pérez pondrán a prueba a Mercedes

Toscano creció en un barrio cercano al Oracle Arena y a sus 27 años de edad, los Warriors fueron su primera experiencia dentro de la NBA.



The Warriors have waived forward Juan Toscano-Anderson.

Juan averaged 5.3 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, and 1.00 steals in 20.9 minutes over 13 games last season.

The roster currently stands at 15 players and one two-way contract. pic.twitter.com/pdRaqOSBLu

— Golden State Warriors (@warriors) December 19, 2020