NBA busca reiniciar su temporada en Disney

La NBA y el sindicato de jugadores de la Liga anunciaron que están meditando reiniciar su temporada 2019-20 en las instalaciones de Disney, en un complejo ubicado en Florida y que también pertenece a la cadena ESPN.

"La NBA y el Sindicato de Jugadores están explorando conversaciones con la Compañía Walt Disney acerca de reiniciar la temporada 2019-20 a finales de julio en el Complejo ESPN Wide World en Florida en un único sitio", dijo un comunicado de la misma Liga.

Florida se ha vuelto una opción para que las Ligas deportivas estadounidenses puedan reiniciar su actividad. Anteriormente la WWE y la UFC realizaron funciones, aunque algunos de sus integrantes dieron positivo por Covid-19.

Ahora la NBA pública oficialmente estas conversaciones, luego de que se rumorara que podía reiniciar su temporada en la Bahamas e incluso en Las Vegas.

"Nuestra prioridad continua siendo la salud y seguridad de todos los involucrados. Estamos trabajando con autoridades de salud y oficiales de gobierno para llegar a un escenario comprensible para realizar los protocolos adecuados y protecciones en el lugar", se lee en otra parte del informe.

A la NBA le resta disputarse la recta final de la temporada regular y los Playoffs.

