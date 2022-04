Místico, Templario y Titán buscan ser el Campeón Universal del CMLL

Desde diferentes trincheras y orígenes, tres luchadores buscarán este viernes convertirse en el campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México.

Luego de tres eliminatorias a tope entre todos los monarcas activos en la empresa, los enmascarados ganaron su respectiva categoría, para citarse en la batalla final.

Nacido en la Ciudad de México, el último ídolo del pancracio nacional, Místico, busca por primera vez ponerse ese fajín en la cintura, y lo acepta, es un reto que tiene pendiente con su carrera profesional, en el que confía en que su experiencia lo saque a flote. "Después de enfrentar a gente de mucho calibre y respeto en mi carrera, sé lo que significa eso, pero también, que el respeto que ellos me tienen, arriba del ring se va a terminar, tanto Templario como Titán van a querer ganar".

Así que descarta el rol de favorito en la contienda, "porque he visto que ellos tienen gente que los apoya, son luchadores de estilos diferentes y cada estilo tiene su público. Lo que yo tengo es que me adapto a cualquier estilo, me sé mover gracias a mi experiencia".

Enfrentar esta lucha en la función del 66 aniversario de la Arena México la hace aún más especial. "Es un sueño hecho realidad, he estado en los mejores eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero es algo mágico estar en el aniversario de la Arena México, y qué mejor que en la final por el Campeonato Universal".



A SACAR EL REPERTORIO

Desde Tlaxcala, Templario sabe muy bien lo que es enfrentar las carencias y como sobreponerse a ellas, la fortaleza mental es su gran arma y no la oculta.

"Disfruto cada momento, es algo que agradezco. Vivo en un zona donde los sueños no se cumplen por diferentes circunstancias, y estoy demostrando a mi gente que sí se pueden lograr, quiero ser una inspiración para ellos.

El combate bien lo merece. "Decía antes que no me interesaba quiénes fueron los rivales, pero son Místico y Titan, excelentes luchadores. Tengo muchas derrotas con Titán y con Místico apenas hicimos pareja, estoy ansioso por enfrentarlos", comparte el exintegrante de los 'Guerreros Laguneros'.

Haber sido el primero en situarse en la final, tras ganar la fase de campeones nacionales, no la ve como una ventaja, "porque los tres venimos por todo, va a ser una guerra arriba del cuadrilátero. No me siento confiado pero es el momento de sacar todo el repertorio que tengo, es la lucha más importante hasta el momento en mi carrera, voy a dar lo mejor para seguir creciendo".



ARRIBA GUADALAJARA

Ser alumno del maestro tapatío, El Gran Cochisse, ya es suficiente recomendación sobre el trabajo de cualquier luchador, pero si además, como en el caso de Titán, está respaldado por años de esfuerzo para alcanzar la cima, el resultado es un elemento con aura de estrella.

"Esta siempre ha sido mi cada, aquí fui forjado como luchador profesional, cuando llegaba a la Arena México no me la creía, veía a mis compañeros que solo conocía por televisión, los admiraba muchísimo y de pronto me los encontraba en los pasillos y en los vestidores. Fue algo muy padre y es de lo que se alimenta el alma y el corazón", valora el esteta conocido como 'El Inmortal'.

Y así quiere salir este viernes de la Arena México, sin la muerte del sueño que lo llevó hasta la final del 'Campeonato Universal". "Mi respeto para Templario y Místico, el primero se lo ha ganado en cada lucha que hemos tenido; y el segundo es el ídolo, pero estando arriba del ring se me olvida quiénes, son, los veo como rivales a vencer".

Aprendió de las caídas y aferrado a esas experiencias se ve triunfador, "me motivan a ir por esta oportunidad, aprovecharla. Es una lucha de ensueño por tantas cosas que la rodean, por el aniversario de la Arena México también. Hay que disfrutarla".