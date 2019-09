Mexicanas destacan en Abierto Internacional de Skateboarding 2019

Las mexicanas Itzel Granados y Jazmin Torres tuvieron una destacada participación durante el Abierto Internacional de Skateboarding 2019 (ISO, por sus siglas en inglés), un torneo que suma puntos para el proceso selectivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo, las riders no lograron avanzar entre las mejores ocho de la modalidad Street. Granados Flores finalizó en el lugar 19 (2,25 puntos), mientras que Torres de la Cruz se quedó en el sitio 20 (2,11); al podio terminaron por subir las brasileñas Leticia Bufoni (primer lugar) y Virginia Fortes Águas (tercera), y la japonesa Aori Nishimura (segunda).

"Estamos muy contentos de nuestra participación en Henan. Logramos la calificación a a cuartos de final con Nelson [Garza]. Estas competencias van sumando puntos, los cuales, se acumulan para el ranking olímpico final, la siguiente parada es el cierre de la primera temporada de calificación, con el campeonato mundial de Street League de San Pablo Brasil, este mes", señaló Jazmin Torres tras su participación.

Entre los nuevos rostros del certamen resaltó la china Wenhui Zeng, quien se quedó cerca de las finales (6,31).

En el ISO of Street Skateboarding Henan-China 2019 también se contó con la participación del mexicano Nelson Garza, quien no pasó de los cuartos de final y concluyó en el sitio 23 de esa fase (16.96). De igual modo, Bryan Coria patinó con bandera tricolor, mas no le alcanzó para superar las eliminatorias previas (46.36).

En dicha rama, los ganadores resultaron el japonés Yuto Horigome (1) , el brasileño Kelvin Hoefler (2) y el estadounidense Jagger Eaton (3).

"De estas competencias la finalidad es estar en el Top-20 mundial ya rumbo a Tokio 2020, estamos preparados para dar nuestro máximo esfuerzo para lograr la calificación y llevar a México a los Juegos Olímpicos en el Skateboarding, agradecemos a nuestras familias, a mi patrocinador Converse, que nos han apoyado en el desarrollo diario de nuestra disciplina”, atizó Garza.



Cabe recordar que el skateboarding es una de las nuevas disciplinas para los próximos Juegos Olímpicos, y se desarrollará en el Centro de Deportes Urbanos de Aomi.