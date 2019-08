Más educación, menos juegos en Lima

Un auxiliar en educación, es un maestro que no alcanzó "nombramiento", o sea, no alcanzó plaza, cupo o lugar para dar clases... Estos se dedican a ser una especie de "prefectos", que se dedican a "auxiliar" a los docentes, alumnos, y cuidar la seguridad de estos en más escuelas.

Mas, el suelo que perciben es muy bajo... Ese fue el motivo de la protesta que se realizó afuera del Centro de Convenciones de Lima, que sirve como centro de prensa en los Juegos Panamericanos de Lima. Desde temprana hora un grupo de 30 mujeres se colocaron a un costado del edificio, que es vecino del Ministerio de Educación a poner mantas, gritar consignas y hacer ruido con las cacerolas de cocina. Esto coincidió con el paro de choferes que manejan los camiones para transportar directivos, atletas y prensa en los Juegos.

Todo un caos.

"Siempre de pie, nunca de rodillas"... Gritan los auxiliares, mientras piden "más nombramientos (puestos), y aumento", menciona Rodrigo Lazo, maestro en historia, "pero sólo trabajo de auxiliar, y eso es desde hace 10 años".

Los auxiliares ganan 1300 Soles al mes (alrededor de 7600 pesos) pero con los descuentos nos quedamos en 960 (5700) y nos quieren dar el aumento hasta octubre, sólo de 100 (578 pesos).

La policía rodea a los manifestantes, que gritan consignas y no se asustan. "Pero sacaron dinero para los Panamericanos, está bien, México ha hecho un gran papel, pero a nosotros no nos va a servir, no hay quién ocupe o cuide los deportivos que hicieron, no hay infraestructura, ojalá que ahora sí los usen".

Y además, "están las construcciones que hicieron, los departamentos para los atletas, dicen que con eso van a premiar a los que ganaron medallas, pero no a todos... Hay que invertir más en educación", se queda y se va con la cacerola en una mano.

La policía se acerca y les reduce el espacio, pero fuera de eso no hay más agresiones. Ellos se quedan protestando y la policía vigilando, y los Juegos, casi terminados.