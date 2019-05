El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá el domingo desde la pole position del Gran Premio de Mónaco tras conseguir el mejor tiempo de la calificación por delante de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, reafirmando el dominio de los monoplazas plateados.

Los Mercedes quedaron por delante del Red Bull del holandés Max Verstappen y del Ferrari del alemán Sebastian Vettel, que ocupan la segunda línea de la parrilla. El español Carlos Sainz (McLaren) fue noveno y el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 17º.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el más rápido en la última tanda de ensayos libres, fue eliminado en la primera ronda (Q1) por un error táctico de su escudería.

"Es la carrera con la que todo piloto sueña" y "significa mucho para mí", declaró Hamilton, cinco veces campeón del mundo y vencedor en Mónaco en 2008 y 2016.



Mercedes estaba de luto tras la muerte esta semana del excampeón del mundo austríaco Niki Lauda, que era vicepresidente no ejecutivo de la escudería alemana. Hamilton estaba muy unido a Lauda, que le convenció para fichar en 2013 por Mercedes, donde ha ganado cuatro de sus cinco títulos mundiales.

Bottas señaló que "no había ningún motivo para resignarse desde el sábado" tras las calificaciones. El finlandés alabó a su compañero por la pole position y se mostró "muy decepcionado" por no haber podido lograr la que habría sido su cuarta pole consecutiva.

En la clasificación del Mundial, Hamilton suma 112 puntos, siete más que Bottas. Verstappen es tercero con 66, dos por delante de Vettel.



