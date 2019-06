Charleston.- Después de que un rayo impactara sobre un árbol del hoyo 18 detuvo por varias horas las actividades de ayer en el US Women´s Open, las mexicanas el Gaby López y María Fassi aseguraron el corte del fin de semana.

La japonesa Mamiko Higa, con una tarjeta de seis golpes bajo par, se ubicó líder, seguida por la estadounidense Jessica Korda, en la suspendida jornada por las complicaciones climatológicas.

Fassi tuvo que terminar la segunda ronda esta mañana y se mantuvo con un score de +2 para seguir en competencia.



La hidalguense, quien hizo su debut como profesional en este US Open, no logró cerrar su actividad del viernes por el rayo que impactó sobre un árbol y que por las condiciones climatológicas se suspendió la jornada.

López fue la mejor tricolor en el Country Club de Charleston, con un score en par (141 impactos) y en la posición 23.

Con Higa y Korda en lo más alto de la tabla, la francesa Celine Boutier (-4) quedó por jugar cuatro banderas para intentar alcanzarlas.

La tercera tricolor en el certamen, Gutiérrez, quedó fuera desde el principio de la jornada de ayer, al no controlar los nervios y cerró con una tarjeta de 16 golpes sobre par. Ingrid firmó nueve bogeys y uno doble.



On to the weekend!

Kupcho-Fassi Update:@jenniferkupcho T30 +1@MariaFassi0 T50 +3 pic.twitter.com/jxwgsRKb3p

— LPGA (@LPGA) 1 de junio de 2019