Los Lakers derrotaron 116–108 a los Trail Blazers y se pusieron a un triunfo de avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA.

Portland buscó volver a la buena racha que le permitió colarse como el octavo sembrado del sector; sin embargo, repitió derrota ante LeBron James, Anthony Davis y compañía, que hallaron en su talento la clave para dar vuelta a la serie y dejarla 2-1.

Liderados por Damian Lillard, elegido el Jugador Más Valioso de la burbuja de Orlando, los Blazers saltaron decididos a recuperar su ventaja en la primera ronda de la postemporada y, en el descanso, ganaban 57-53.

Fue en el tercer cuarto cuando el ‘Rey’ James despertó y alcanzó su doble-doble en puntos (38) y rebotes (12) para ayudar a su quinteto a obtener 40 unidades, 11 más que su adversario.



HIGHLIGHTS | @KingJames goes off for 38 points, 12 boards and 8 dimes to take the series lead. pic.twitter.com/cYp82P6Tx9

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 23, 2020