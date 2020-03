El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, comentó que los atletas mexicanos llegarán en igualdad de condiciones en su preparación para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pese a que en los meses posteriores se mantenga las dificultades para que puedan entrenar y que los traslados sean complicados, por los estragos de la pandemia del Covid-19.



“Los atletas de todo el mundo sufrirán las mismas dificultades”, sostiene Padilla a EL UNIVERSAL Deportes. “Con (atletas) de un país que no salgan, no se pueden llevar a cabo las clasificaciones olímpicas. Ni siquiera se pueden dar a conocer las condiciones de éstas. Sería poner en ventaja a algunos atletas si se llevan a cabo estas clasificaciones (respecto a otros que no puedan entrenar adecuadamente”.



Según el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, aún no se llega al mayor número de contagios del nuevo brote de coronavirus en México. Lo anterior, aumenta las posibilidades de que los centros de entrenamientos donde se preparan los atletas mexicanos permanezcan cerrados.

Puedes leer: "La villa de los Panamericanos de Lima 2019, convertida en hospital"



López-Gatell informó que el aumento de contagiados podría continuar hasta agosto próximo. “Es un paso importante el que dieron el COI y el gobierno japonés al dar las nuevas fechas de los Juegos. Pero aún faltan muchas cosas por hacer, como dar a conocer el plan de trabajo que prevea las marcas que necesiten los atletas no calificados a Tokio, para que precisamente puedan calificar a los Juegos Olímpicos”, sostiene el titular del COM.



Padilla Becerra también sostuvo que los comités olímpicos nacionales tanto las federaciones nacionales, no tuvieron problemas para aceptar el cambio de fechas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que ahora se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.