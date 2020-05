Juan Toscano reprocha tuit del hijo de Dion Sanders

Las recientes protestas que se han dando en las últimas horas en varias ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, han terminado en disturbios y saqueros provocando que celebridades desaprueben el vandalismo.

Uno de ellos fue el hijo de la exestrella de la NFL, Dion Sanders quien publicó un tuit en el que denuncia que su camioneta de lujo fue dañada en los disturbios el sábado por la noche.

“Me estropearon la Cayenne ... Estuve aquí por horas asegurándome de que todo el mundo hiciera lo correcto y dirigiendo el tráfico ... pero mi auto fue golpeado. Sé que no fue intencional y nadie sabía que era mío, pero dejemos de dañar todo lo que vemos. Eso no es parte de la protesta”, escribió Dion Sanders Jr.

Hoy por la mañana, el basquetbolista mexicano Juan Toscano, que nació y creció en California aborreció el comentario de Sanders Jr al señalar que la hija de Floyd no podrá comprar un papá nuevo, como él sí un auto.

“Ve a comprar un sujetador nuevo. Todos ustedes tienen los fondos. Tenemos cosas más importantes sobre las que tuitear. ¡La hija de George Floyd no puede comprar otro papá!”, dijo Toscano, integrante de la Selección Mexicana de Basquetbol y que este año debutó en la NBA con los Warriors de Golden State.



Go buy a new one bra. Y’all got the funds. We got more important shit to be tweeting about. George Floyd daughter can’t buy another daddy! https://t.co/EcClzuXlvT

— Juan Toscano Anderson (@juanonjuan10) May 31, 2020