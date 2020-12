José Ángel Martínez y acuática NelsonVragas rompen récords absolutos mexicanos

El pasado 18 y 19 de diciembre del año en curso, se llevó a cabo la 3ª EVALUACIÓN Mixta, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara – Jalisco y que convocó a los mejores nadadores del país.

Esta cita deportiva, avalada por la Asociación de este deporte en el Estado, contó con la participación del deportista de acuática nelsonvargas – Estado de México, José Ángel Martínez Gómez, quien, luego de venir de una extraordinaria participación en Rio de Janeiro, midió su rendimiento deportivo en una cita, donde solo dejo extraordinarios resultados.

Allí Martínez Gómez, logró consolidarse en los Récords Absolutos Mexicanos de curso corto, consiguiendo posicionar su nombre y del club que representa acuática nelsonvargas – Estado de México en cuatro ocasiones diferentes como el mejor del país.

De destacarse que en los 100 m combinado individual el representante de acuática nelsonvargas, superó su propio récord, mismo que había impuesto con 55.00, y desde este fin de semana se encuentra revalidado por el atleta. Ante esto el deportista, afirmó: “… La verdad que no tenia muchas expectativas para esta competencia, solo iba a divertirme, luego de Brasil, donde me fue muy bien; pero esta competencia de Guadalajara solo era para checar mis tiempos y medir si necesitaba más trabajo aeróbico. Yo fui a divertirme, nadé cuatro eventos, donde en algunos momentos no me sentí muy bien, ya que la altura afecta el nivel aeróbico. Sin embargo, tuve los resultados de los Récords Absolutos Mexicanos, son resultados muy satisfactorios…”

Ahora solo resta esperar que la entidad organizadora, la Asociación de Natación del Estado de Jalisco, presidida por el Lic. Ismael Meneses, vicepresidente de la Federación Mexicana de Natación reporte estos tiempos, registros que se consolidaron en un evento con todas las medidas de sana distancia, placas electrónicas y jueces, por lo que, las garantías son absolutas ante lo realizado por el atleta.

