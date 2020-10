Jack Nicklaus recomendó votar por Donald Trump

Jack Nicklaus, considerado como el mejor golfista de todos los tiempos, recomendó votar por Donald Trump, en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El máximo ganador de Grand Slams, con 18 campeonatos, publicó en sus redes sociales la importancia de salir a votar el próximo martes.

“Estoy seguro que muchos de ustedes no se han decidido. Pero si quieren continuar con la oportunidad de perseguir el Sueño Americano, y no envolverse entre el América socialista y tener un gobierno que dirige tu vida, entonces les sugiero fuertemente que consideren a Donald J. Trump por otros cuatro años. Yo, ciertamente, he realizado mi voto por él”, escribió Nicklaus en una carta.

En su comunicado , el exgolfista de 80 años de edad, relató su relación con el actual presidente de Estados Unidos: “He tenido el privilegio en estos tres años y medio de conocerlo durante su mandato. He estado decepcionado a lo que se ha tenido que enfrentar en muchas direcciones, pero con eso, lo he visto resolver y su determinación de hacer lo correcto por este país. En mi opinión, ha sido más diverso que cualquier otro presidente que he visto”.

The Golden Bear añadió que le ha dicho varias veces a Trump que sus tuits no agradan, “pero he aprendido a ver más allá de eso y enfocarme en lo que ha tratado de completar”.

Nicklaus ganó 73 títulos del PGA Tour, sólo por detrás de Sam Snead y Tiger Woods, ambos con 82, y se coronó en 18 Majors (seis Masters de Augusta, cinco PGA Championships, cuatro US Open y tres The Open Championship), máximo en la historia.