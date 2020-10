El festejo esperado se le cumplió a Mercedes: Lewis Hamilton igualó las 91 victorias de Michael Schumacher en la Fórmula Uno.

El inglés triunfó en el Gran Premio de Eifel, disputado en el circuito de Nurburgring, en tierras alemanas, casa de la escudería y una de las pistas favoritas del legendario Schumacher.

Lo que parecía una marca imposible de alcanzar cuando Schumi se retiró en 2012, Hamilton –quien también busca emular los siete campeonatos mundiales– se empalmó con el germano y ahora tiene camino libre para imponer su propio récord.

El podio lo completó Max Verstappen, de Red Bull, y Daniel Ricciardo, Renault, respectivamente. El mexicano Sergio Pérez tuvo una positiva carrera en Nurburg, al quedar en la cuarta posición, muy cerca del tercer sitio que le arrebató el australiano.

La celebración de Hamilton fue atrasada por el safety car, tras un accidente de Lando Norris y que provocó un pequeño incendio en su monoplaza de McLaren.

La partida de Valtteri Bottas, quien partió desde la pole position, abrió el camino para que el británico. El hexacampeón de la F1 no frenó el ritmo y dominó el circuito germano, uno de los preferidos para Schumacher.

Lewis necesito 261 carreras para llegar a 91 victorias; Michael requirió 247 en 16 campañas. El ingles sumó 21 triunfos con McLaren y el resto con Mercedes; el alemán 19 con Benetton y 72 con Ferrari.

La estrategia de las flechas plateadas funcionó y su máxima estrella festejó la marca en suelo alemán.

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020