Hamilton busca ser rey en la CDMX

A Lewis Hamilton se le da tanto el Gran Premio de México que tendrá la oportunidad de coronarse por tercera ocasión consecutiva en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante el fin de semana del 25 al 27 de octubre.

La estrella de Mercedes necesita llevarse mañana el GP de Japón y sacarle una ventaja de ocho puntos a su coequipero, Valtteri Bottas, en la Magdalena Mixhuca o viceversa, para sumar su sexto título de Fórmula Uno.

Si el finlandés supera al inglés en alguna de las dos carreras, el campeonato se extiende hasta Estados Unidos, sede de la antepenúltima fecha de la campaña 2019. Esa carrera se efectuará en Austin, Texas, el domingo 3 de noviembre.



Reminder: there will be no track action at Suzuka on Saturday due to Typhoon Hagibis

Qualifying is instead due to take place on the morning of race day#F1Starts #JapaneseGP pic.twitter.com/pmrBUHmfIR

— Formula 1 (@F1) October 11, 2019