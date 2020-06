Golfista está programado para jugar mientras su hija batalla con el cáncer

El colombiano Camilo Villegas está programado para jugar el Korn Ferry Challenge, mientras su hija de 20 meses de edad vive una batalla con el cáncer.

El golfista, cuatro veces ganador del PGA Tour, relató que a Mia le detectaron unos tumores cancerígenos en el cerebro y en la columna vertebral. Actualmente, la pequeña se encuentra en su segunda sesión de quimioterapia.

Este miércoles –antes del reinicio de la temporada en la segunda categoría del golf– Villegas detalló su situación y confesó que no estaba seguro de jugar, pero fue convencido por su esposa.

“No sé si mis instintos vendrán a jugar esta semana. Ha sido extraño. No sé dónde está mi mente. Sé dónde está mi corazón”, dijo ante los micrófonos.

"I was like, 'How can you cry and play?'

"But she wanted to play."

An emotional Camilo Villegas discusses his 20-month-old daughter Mia's battle with cancer. pic.twitter.com/hZYqImVaza

— Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 10, 2020