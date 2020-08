Renault ganó el pleito a Racing Point, al que acusaba de haber copiado algunas piezas de su monoplaza para la temporada de la Fórmula 1 directamente del Mercedes del año pasado, una decisión que marca un antes y un después en el modo en que colaboran las escuderías.

Esta decisión de los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) supone que Racing Point perderá 7.5 puntos por monoplaza en el Mundial, es decir, 15 puntos en total.

Al mismo tiempo, Renault se alzó al quinto puesto en la clasificación provisional del Mundial de constructores, con 32 puntos, por los 27 de Racing Point, que pasa al sexto puesto.

All the details on the FIA decision...#F1 https://t.co/bOCBaBqohX

— Formula 1 (@F1) August 7, 2020